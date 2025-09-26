I Mondiali di canottaggio, competizione in corso di svolgimento a Shanghai, entrano sempre più nel vivo. Penultimo step per la gara del singolo in campo maschile e femminile: le semifinali definiscono il quadro degli atleti che domenica si contenderanno il titolo iridato e i gradini del podio. I due atleti italiani, Alice Gnatta e Davide Mumolo, chiudono in tredicesima posizione. Alice Gnatta chiude la sua rassegna iridata in tredicesima posizione. L’azzurra si aggiudica la finale C con il tempo di 07:46.22. Nella prima semifinale la britannica Lauren Henry esce alla distanza dopo la brillante partenza dell’australiana, assume il comando della gara e taglia il traguardo per prima con il tempo di 07:28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gnatta e Mumolo chiudono in tredicesima posizione nel singolo ai Mondiali di canottaggio