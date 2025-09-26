Global Sumud Flotilla salpata dalla Spagna una nave militare che fornirà assistenza
Non solo e due fregate italiane. È salpata dal porto di Cartagena verso il Mediterraneo orientale la nave di azione marittima “ Furor ” della Marina spagnola, che andrà a fornire soccorso, in caso di aggressione, alla Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni della missione umanitaria, che ha rifiutato la proposta italiana di trasferire gli aiuti per i gazawi da Cipro, partono oggi 26 ottobre da Creta per l’ultima tappa del viaggio verso la Striscia di Gaza. Spanish Navy high-seas patrol ship “Furor” (P-46) departs from Cartagena to escort the flotilla, currently located in Crete. pic.twitter.comsfwvMoILHY https:t. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Gli attivisti della Global Sumud Flotilla (Gsf), in una conferenza stampa di emergenza, hanno spiegato di respingere l'idea stessa di "mediazione" sulla possibilità di consegnare a Cipro gli aiuti che trasportano per la popolazione di Gaza. Quella della Gsf, han - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, gli attacchi subìti e cosa potrebbe accadere se arrivasse a Gaza - X Vai su X
Flotilla, le notizie in diretta | La missione rinuncia alla mediazione italiana: «Andiamo avanti». Salpata dalla Spagna una nave militare che fornirà assistenza alle ... - Le notizie di venerdì 26 settembre sulla missione per portare aiuti a Gaza. corriere.it scrive
La Spagna invia la nave militare Furor per dare sostegno alla Flotilla - La Spagna invia la nave militare Furor per dare sostegno alla Flotilla Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com