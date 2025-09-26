Global Sumud Flotilla salpata dalla Spagna una nave militare che fornirà assistenza

Non solo e due fregate italiane. È salpata dal porto di Cartagena verso il Mediterraneo orientale la nave di azione marittima “ Furor ” della Marina spagnola, che andrà a fornire soccorso, in caso di aggressione, alla Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni della missione umanitaria, che ha rifiutato la proposta italiana di trasferire gli aiuti per i gazawi da Cipro, partono oggi 26 ottobre da Creta per l’ultima tappa del viaggio verso la Striscia di Gaza. Spanish Navy high-seas patrol ship “Furor” (P-46) departs from Cartagena to escort the flotilla, currently located in Crete. pic.twitter.comsfwvMoILHY https:t. 🔗 Leggi su Lettera43.it

