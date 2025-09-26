Global sumud flotilla ore ad alta tensione | Potenziale attacco violento su larga scala contro di noi Medici senza frontiere lascia Gaza City

In questi minuti sul canale Telegram della Global sumud flotilla è stato diramato l’allarme. Sarebbero giunte informazioni in merito ad un attacco imminente contro la missione. “ Credible intelligence of a potential large-scale, violent attack ”. Ovvero, informazioni attendibili relative a un potenziale attacco violento su larga scala. A scriverlo sono stati pochi minuti fa i responsabili della Global sumud flotilla. (MSF FOTO) – Notizie.com La missione umanitaria internazionale ha come obiettivo rompere il blocco navale imposto da Israele per portare aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com

