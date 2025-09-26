Global sumud flotilla ore ad alta tensione | Potenziale attacco violento su larga scala contro di noi Medici senza frontiere lascia Gaza City
In questi minuti sul canale Telegram della Global sumud flotilla è stato diramato l’allarme. Sarebbero giunte informazioni in merito ad un attacco imminente contro la missione. “ Credible intelligence of a potential large-scale, violent attack ”. Ovvero, informazioni attendibili relative a un potenziale attacco violento su larga scala. A scriverlo sono stati pochi minuti fa i responsabili della Global sumud flotilla. (MSF FOTO) – Notizie.com La missione umanitaria internazionale ha come obiettivo rompere il blocco navale imposto da Israele per portare aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, risponde così all'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - X Vai su X
Tg3. . Nel clima di crescente tensione intorno alla Global Sumud Flottilla, il Presidente della Repubblica Mattarella rivolge un appello agli attivisti: "Accettate la mediazione della Chiesa, non mettete a repentaglio le vostre vite". Rita Cavallo per il Tg3 delle 14:2 - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Gaza, la guerra in diretta: Netanyahu all’Onu tra i fischi: “Nessun genocidio”. Flotilla risponde a Mattarella: “Non cambiamo rotta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Secondo fanpage.it
Flotilla per Gaza, cresce la tensione: “Israele pronto ad attaccare in 48 ore” - Allarme sicurezza per la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Segnala thesocialpost.it