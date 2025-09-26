Global Sumud Flotilla in partenza da Creta Usb a Meloni | sciopero se attaccano le navi Salvini | I ragazzi in barca a vela si fermino

È arrivata all’ultima tappa, poi c’è Gaza: la Global Sumud Flotilla è in partenza dalle coste di Creta per raggiungere “le spiagge” della Striscia. La scorsa notte, informano gli attivisti, “abbiamo subito un duro colpo a causa di un guasto meccanico alla Family, una delle imbarcazioni guida della nostra Flotilla. Nonostante ciò le persone a bordo restano impegnate a portare a termine la missione. Lo spirito di Sumud che ci guida non può essere scalfito da guasti meccanici, condizioni avverse o qualunque tentativo di ostacolare la nostra missione di pace. Noi salperemo uniti nel nostro impegno per il popolo palestinese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla in partenza da Creta. Usb a Meloni: sciopero se attaccano le navi. Salvini: “I ragazzi in barca a vela si fermino”

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla (Gsf), in una conferenza stampa di emergenza, hanno spiegato di respingere l'idea stessa di "mediazione" sulla possibilità di consegnare a Cipro gli aiuti che trasportano per la popolazione di Gaza.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA: PROSEGUE LA MISSIONE VERSO GAZA. IN PARTENZA DALLA SICILIA ALCUNE IMBARCAZIONI DELLA FREEDOM FLOTILLA COALITION - Nonostante le intimidazioni prosegue verso Gaza la flotta della GSF.

La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: 42 imbarcazioni dirette a Gaza - La conferma è arrivata da Maria Elena Delia, portavoce della flotta, che ha ufficializzato dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare