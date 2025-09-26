Global Sumud Flotilla diario di bordo #26
Mattarella ha lanciato un imperativo: «consegnate gli aiuti in sicurezza», invitando la Flotilla ad accettare la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme per far arrivare il materiale a Gaza. In altri termini, consegnare a Cipro e rinunciare al mare aperto. Ma qui sta il punto: non è questione di modalità o di sicurezza, è questione di cosa stiamo parlando. Si parla ossessivamente delle barche, come se fossero il nocciolo del problema; mai si nomina il massacro sistematico, lo sterminio di una popolazione assediata. L’ossessione diventa quella dell’attraversamento “da non rischiare”, mai quella dell’ecatombe quotidiana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
La portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, risponde così all'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - X Vai su X
Tg3. . Nel clima di crescente tensione intorno alla Global Sumud Flottilla, il Presidente della Repubblica Mattarella rivolge un appello agli attivisti: "Accettate la mediazione della Chiesa, non mettete a repentaglio le vostre vite". Rita Cavallo per il Tg3 delle 14:2 - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «La Morgana attaccata dai droni, viaggiamo solo a motore. Chiediamo di essere tutelati, ma non ci fermeremo» - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... vanityfair.it scrive
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Oggi è il giorno dello sciopero per Gaza: per noi è fonte di energia vedere il popolo italiano unito a sostegno di quello ... - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... Lo riporta vanityfair.it