Global Flotilla braccio di ferro con Israele sulla consegna del cibo | Video

La denuncia di Music for Peace: “Ci è stato chiesto di togliere miele, marmellata, biscotti e zucchero” perché “hanno un alto contenuto energetico per donne e bambini”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Global Flotilla, braccio di ferro con Israele sulla consegna del cibo | Video

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla si sta preparando a partire dalle coste di Creta nell'ultima tappa del suo viaggio per raggiungere «le spiagge di Gaza

#tagada In diretta dalla Global Flotilla l'eurodeputata AVS Benedetta Scuderi denuncia la possibilità di attacchi seri di Israele contro di loro

La Global Sumud Flotilla sotto attacco, colpite tre imbarcazioni - Nessun ferito, ma almeno due le imbarcazioni danneggiate: la Zefiro, che ha riportato la rottura dello ...