Gli Zen Circus sono tornati con Il Male per dare una voce anche agli antagonisti | la recensione del nuovo album

A prima vista, il nome dato dagli Zen Circus al loro nuovo album potrebbe risultare semplice e, per alcuni versi, trito e ritrito; eppure, come la cronaca quotidiana non smette mai confermarci, la banalità del male è solo un illusione. Si chiama proprio Il Male il tredicesimo disco della band fondata a Pisa nel 1994, disponibile in formato fisico e digitale da oggi, 26 settembre, e prodotto da Carosello Records. Undici tracce che riportano l’ascoltatore al sound ruvido e sfacciato delle origini del gruppo e che, nel complesso, formano una delle opere più politiche della carriera di Andrea Appino, Massimiliano “Ufo” Schiavelli e Karim Qqru. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Zen Circus sono tornati con “Il Male” per dare una voce anche agli antagonisti: la recensione del nuovo album

In questa notizia si parla di: circus - sono

Cinema Circus: Io sono nessuno, a scuola di botte dall’uomo qualunque

https://www.rainews.it/video/2025/09/i-take-that-sono-pronti-a-tornare-arriva-nel-2026-la-nuova-versione-delliconico-tour-circus-4458203f-e723-42ee-89c4-59bb576b87aa.html - facebook.com Vai su Facebook

Gli Zen Circus sono tornati con “Il Male” per dare una voce anche agli antagonisti: la recensione del nuovo album - A prima vista, il nome dato dagli Zen Circus al loro nuovo album potrebbe risultare semplice e, per alcuni versi, trito e ritrito; eppure, come la cronaca quotidiana non smette mai confermarci, la ban ... Secondo msn.com

Zen Circus: “Il male non è intorno a noi, il male siamo noi” - Cercarlo anche politicamente e socialmente “fuori da noi”, nell’altro per esempio, è ... Si legge su rockol.it