Gli Usa annunciano nuovi dazi su farmaci mobili e camion a partire dal 1° ottobre

Con i nuovi aumenti il presidente Usa ha spiegato di voler fermare l'«invasione» di prodotti stranieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

usa annunciano nuovi daziTrump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. Secondo tg24.sky.it

usa annunciano nuovi daziTrump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre - Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth nuovi dazi su una serie di prodotti importati negli Stati Uniti, a partire dal 1° ottobre: ha detto che saranno del 1 ... Segnala ilpost.it

