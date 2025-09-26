Gli Usa annunciano nuovi dazi su farmaci mobili e camion a partire dal 1° ottobre

Con i nuovi aumenti il presidente Usa ha spiegato di voler fermare l'«invasione» di prodotti stranieri.

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. Secondo tg24.sky.it

Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre - Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth nuovi dazi su una serie di prodotti importati negli Stati Uniti, a partire dal 1° ottobre: ha detto che saranno del 1 ... Segnala ilpost.it