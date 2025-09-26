Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata di impegno, collaborazione e senso civico. Stamattina gli studenti dell’ Ipsar “Le Streghe” di Benevento, accompagnati dai loro docenti e guidati dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, hanno preso parte al Clean Up World Day – Puliamo il Mondo, in collaborazione con l’associazione Plastic Free. I ragazzi sono partiti dall’istituto e, attraversando i vicoli storici della città, hanno raggiunto via Grimoaldo Re, da cui hanno potuto accedere al lungo fiume. Qui si sono dedicati alla pulizia degli argini e delle sponde del Calore, raccogliendo interi sacchi di plastica e rifiuti indifferenziati, restituendo così dignità a un’area troppo spesso trascurata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gli studenti dell’Ipsar ‘Le Streghe’ in prima linea: ripuliti gli argini del fiume Calore