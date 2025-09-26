Gli squali mi urtavano per capire chi fossi ma erano solo curiosi | il video di Dean Cropp accerchiato è virale
Un subacqueo è finito circondato da uno sciame di squali mentre esplorava le acque vicino alla barriera di Middleton Reef, al largo della costa australiana. Dean Cropp, conosciuto anche come “Barefoot Captain”, ha documentato con una videocamera l’incontro ravvicinato con squali della specie Galapagos Whaler nei pressi di un’area ad acque poco profonde. Secondo il video, gli squali hanno iniziato a seguirlo da vicino, urtandolo leggermente con movimenti curiosi, come per indagare la sua presenza: “ Non vedono quasi mai esseri umani, per questo sono estremamente curiosi – e ancora – mi urtavano persino, cercando di capire cosa fossi”, ha spiegato Cropp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: squali - urtavano
Il video del subacqueo circondato da squali: “Mi urtavano per capire cosa fossi” - Il sub Dean Cropp circondato da squali delle Galapagos al largo della barriera di Middleton Reef, spettacolo unico nel Mar dei Coralli. blitzquotidiano.it scrive
Australia, subacqueo circondato da squali curiosi: “Mi urtavano per capire cosa fossi” - Il sub Dean Cropp ha ripreso il momento in cui si è trovato faccia a faccia con un gruppo di squali al largo della costa australiana, nel Mar dei Coralli. Come scrive msn.com