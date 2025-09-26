Un subacqueo è finito circondato da uno sciame di squali mentre esplorava le acque vicino alla barriera di Middleton Reef, al largo della costa australiana. Dean Cropp, conosciuto anche come “Barefoot Captain”, ha documentato con una videocamera l’incontro ravvicinato con squali della specie Galapagos Whaler nei pressi di un’area ad acque poco profonde. Secondo il video, gli squali hanno iniziato a seguirlo da vicino, urtandolo leggermente con movimenti curiosi, come per indagare la sua presenza: “ Non vedono quasi mai esseri umani, per questo sono estremamente curiosi – e ancora – mi urtavano persino, cercando di capire cosa fossi”, ha spiegato Cropp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli squali mi urtavano per capire chi fossi, ma erano solo curiosi”: il video di Dean Cropp accerchiato è virale