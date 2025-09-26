Gli sguardi sul mondo Da McCurry a Latif I grandi della fotografia protagonisti al Siena Awards
Steve McCurry ha ricevuto dall’Università di Siena la laurea ad honorem per l’antropologia. Quella foto ’Ragazza afgana’ è passata alla storia, è il ritratto più famoso di questo grande fotografo protagonista al Siena Awards. Si chiama ’Mexico border’, confine messicano dove incombono centinaia di chilometri del muro costruito per respingere l’afflusso di migranti che dal sud cercano una vita migliore al nord la mostra di Adrees Latif, fotografo di fama planetaria (premio Pulitzer nel 2008), responsabile Reuters per l’Asia, che ha portato i suoi obiettivi in tutte le zone calde della terra. In questo caso, lungo il ’Mexico border’ più che mai fronte caldissimo per l’immigrazione (dopo le durissime posizioni all’assemblea Onu di Donald Trump), dove sono ritratti uomini e donne, anziani e bambini tra polvere, cespugli, fuochi e soprattutto quel lungo muro che sbarra loro la strada verso un avvenire possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
