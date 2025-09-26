Gli scioperi d’autunno – tutte le astensioni fino a novembre – il calendario interattivo
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: scioperi - autunno
Trasporti nel caos per due mesi: parte l’autunno caldo degli #scioperi tra proteste sociali e battaglie sindacali https://calabriadirettanews.com/2025/09/20/trasporti-nel-caos-per-due-mesi-parte-lautunno-caldo-degli-scioperi-tra-proteste-sociali-e-battaglie-sinda - X Vai su X
SCIOPERO O SILENZIO? Le notizie come quella di Asti dovrebbero aprirci gli occhi. Da mesi si vocifera di un autunno caldissimo, di scioperi che addirittura ci farebbero entrare nella “super classifica mondiale”, superando i francesi. Eppure, quando si leggon - facebook.com Vai su Facebook
Scioperi settembre 2025: treni, aerei e mezzi pubblici. Il calendario - Con 66 scioperi indetti per il mese di settembre, di cui 14 nazionali, il rientro dalle ferie degli italiani si preannuncia caldo. Si legge su adnkronos.com
Scioperi, a settembre ce ne sono 66. Treni, aerei e autobus locali: tutte le date nere da segnare sul calendario - Con 66 scioperi indetti per il mese di settembre, di cui 14 nazionali, il rientro dalle ferie degli italiani si preannuncia caldo. Segnala leggo.it