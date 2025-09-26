gli insegnanti a lezione di matematica

Al via la seconda edizione di “ Monza Matematica ”. Da oggi fino a domenica, docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, avranno l’opportunità di immergersi nelle più recenti strategie e soluzioni didattiche per l’ insegnamento della matematica. L’iniziativa è promossa dall’Istituto comprensivo “Via Correggio” di Monza, in collaborazione con il liceo Carlo Porta e Sapyent, sotto l’egida del Comune di Monza. Il liceo Porta si conferma un partner fondamentale dell’evento, sede di parte dei laboratori didattici. La dirigente Giovanna Lacatena interverrà nella sessione plenaria di presentazione, oggi alle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

