Gli hanno rapito il figlio troppo conosciuto Italia è successo in un’attimo | si aspetta il riscatto

Thesocialpost.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato rapito ieri sera nel centro di  Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini armati e con il volto coperto lo hanno fatto salire a forza su una Fiat Panda, dopo averlo chiamato per nome, sotto la minaccia delle pistole. L’episodio è avvenuto nel quartiere  Forcone, davanti agli occhi increduli dei suoi coetanei. Immediate le ricerche delle forze dell’ordine. L’allarme del sindaco. Il sindaco  Francesco Aiello  ha reagito con un post duro su Facebook e ha convocato una giunta straordinaria: «Vittoria, città con una lunga storia segnata da tensioni e problemi legati alla criminalità organizzata, non è nuova ad episodi inquietanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

