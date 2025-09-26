Gli eventi dei prossimi giorni in città e nelle frazioni

Arezzo, 26 settembre 2025 – A partire dal prossimo fine in città di Arezzo in alcune frazioni si svolgeranno eventi diversi che comporteranno alcune modifiche al traffico e alla sosta. Questo il dettaglio. Sabato 27 settembre e nelle date di sabato 4 e sabato 11 ottobre nella zona di piazza Zucchi in occasione degli eventi previsti nell’ambito del Progetto PAZ! verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ma ad eccezione dei veicoli muniti di apposito “PASS”, in via Archiano, nel tratto compreso tra via Arno e via Ticino, altezza civici 22 e 24, nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 08:00 del giorno 27 settembre alle ore 10:00 del giorno successivo; dalle ore 08:00 del giorno 04 ottobre alle ore 10:00 del giorno successivo; dalle ore 08:00 del giorno 11 ottobre alle ore 10:00 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

