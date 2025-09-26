Gli avversari Terranuova Traiana cerca una salvezza senza patemi
Due sconfitte e altrettante vittorie, l’ultima mercoledì nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Follonica Gavorrano. I ruolino di marcia del Terranuova Traiana, avversario domenica della Robur, in queste prime quattro giornate è quindi piuttosto positivo, in linea con le aspettative di un club che dopo una salvezza sudata ma meritata come quella scorsa punta a fare il bis. "Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – ha detto il tecnico dei valdarnesi Marco Becattini dopo il successo in Maremma -. Negli ultimi minuti siamo stati fortunati perché i nostri avversari hanno avuto molte occasioni ma, detto questo per onestà, devo dire che prima avevamo avuto la possibilità per raddoppiare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terranuova Traiana corsaro, battuto il Follonica Gavorrano nella sua tana - Il gol della squadra valdarnese, che poi è valso il successo, è arrivato al quarto d’ora prim ... Secondo valdarnopost.it
Serie D: il Cannara guidato da Armillei passa 1-0 contro i biancorossi. Caldo, cambi, rimpianti e soprattutto zero punti. Terranuova senza scampo: primo ko al Matteini - La squadra di Becattini tenta fino all’ultimo la rimonta ma non riesce ad evitare la sconfitta davanti ai tifosi ... Scrive sport.quotidiano.net