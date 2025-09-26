Due sconfitte e altrettante vittorie, l’ultima mercoledì nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Follonica Gavorrano. I ruolino di marcia del Terranuova Traiana, avversario domenica della Robur, in queste prime quattro giornate è quindi piuttosto positivo, in linea con le aspettative di un club che dopo una salvezza sudata ma meritata come quella scorsa punta a fare il bis. "Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – ha detto il tecnico dei valdarnesi Marco Becattini dopo il successo in Maremma -. Negli ultimi minuti siamo stati fortunati perché i nostri avversari hanno avuto molte occasioni ma, detto questo per onestà, devo dire che prima avevamo avuto la possibilità per raddoppiare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Terranuova Traiana cerca una salvezza senza patemi