Gli agricoltori di Coldiretti Padova in piazza per dire basta ai trafficanti di grano

Il prezzo dei cereali è ai minimi storici, scatta la protesta degli agricoltori della Coldiretti, oggi scesi in piazza da Nord a Sud della penisola per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

