Gli abbonati scappano L' Orchestra della Fenice contro la nomina della Venezi
L’ Orchestra del Teatro La Fenice ha indirizzato una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi chiedendo la revoca della nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del teatro. “Non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale" il j’accuse degli orchestrali, che hanno posto l’accento sulle “conseguenze” della nomina della 35enne lucchese. La richiesta arriva appena quattro giorni dopo l’annuncio ufficiale e contiene una serie di osservazioni critiche riguardo al percorso professionale del direttore designato, alle modalità della nomina e alle possibili conseguenze per l'immagine dell’istituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: abbonati - scappano
Orchestra La Fenice, 'revocare Venezi, abbonati scappano' - Revocare la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice perché "non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale". msn.com scrive
Beatrice Venezi, l'orchestra si ribella: «Non può dirigere la Fenice, non ha curriculum. La nomina venga revocata» - I professori d'orchestra del Teatro La Fenice chiedono di revocare la nomina di Beatrice Venezi, dopo essersi riuniti in assemblea ieri pomeriggio. Lo riporta ilmessaggero.it