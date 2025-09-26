Gli abbonati scappano L' Orchestra della Fenice contro la nomina della Venezi

L’ Orchestra del Teatro La Fenice ha indirizzato una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi chiedendo la revoca della nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del teatro. “Non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale" il j’accuse degli orchestrali, che hanno posto l’accento sulle “conseguenze” della nomina della 35enne lucchese. La richiesta arriva appena quattro giorni dopo l’annuncio ufficiale e contiene una serie di osservazioni critiche riguardo al percorso professionale del direttore designato, alle modalità della nomina e alle possibili conseguenze per l'immagine dell’istituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

