Non ci sono scuse: passata l’estate con le sue feste, le vacanze e le ferie, l’arrivo dell’autunno segna il momento giusto per tornare in palestra. Ed è una decisione ottimale perché si tratta di un’attività che ci ritagliamo per noi, per stare bene e per farci del bene. Qualunque sia il nostro sport preferito una cosa è certa: riprendere l’attività fisica è ancora più bello se lo si fa con il mood giusto e senza rinunciare allo stile. Anche se il back to gym può sembrare faticoso, se si hanno i capi giusti da indossare inevitabilmente ci sentiamo più confident e possiamo quindi trovare maggiore motivazione per essere più performanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Glamour e sporty: 5 look per la palestra da replicare subito