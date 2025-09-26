Giuseppe Spoto e Silvio Sapone | i contatti opachi dei due ex carabinieri con Andrea Sempio e la sua famiglia Ecco cosa non torna per i pm

Pavia, 26 settembre 2025 – Si concentra anche su due ex carabinieri della sezione polizia giudiziaria della Procura di Pavia, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto e l'ex luogotenente Silvio Sapone, l'inchiesta della Procura di Brescia che vede indagato al momento, stando agli atti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per corruzione in atti giudiziari perché, nel 2017, avrebbe "ricevuto", secondo l'ipotesi d'accusa, "20-30mila euro" per scagionare Andrea Sempio e chiedere l'archiviazione dell'indagine a suo carico per il delitto di Garlasco. “Relazioni pericolose” . I pubblici ministeri, come emerge dal decreto di perquisizione e sequestri di pc, altri dispositivi e documenti, che ha riguardato Andrea Sempio, il padre e la madre, tre zii, Venditti e i due ex militari, fa presente pure che "un'annotazione d'indagine" degli investigatori del 7 marzo 2017, poco prima della richiesta di archiviazione, si concludeva "con formula 'tranchant' circa la 'completa assenza - si leggeva - di elementi a supporto delle ipotesi accusatorie a carico di Andrea Sempio'". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

