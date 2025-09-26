Giuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa in Marketing

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'università Bicocca di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Marketing e mercati globali a Giuseppe Marotta, presidente e Ceo dell'Inter. La cerimonia si è tenuta nell'aula magna alla presenza della rettrice Giovanna Iannantuoni, del presidente del consiglio di coordinamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giuseppe - marotta

Alla Bicocca laurea honoris causa a Giuseppe Marotta

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta diventa anche azionista del club nerazzurro: il comunicato ufficiale

giuseppe marotta riceve laureaGiuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa alla Bicocca: «Un tributo al valore culturale e sociale del calcio» - Al presidente dell'Inter è stata conferita la Laurea in «Marketing, Comunicazione aziendale e mercati globali»: «I successi più grandi nascono sempre dal lavoro di squadra» ... Da corriere.it

Marotta riceve la Laurea honoris causa: "Cosa straordinaria e unica. San Siro? Milano deve garantire un nuovo stadio" - Il presidente dell'Inter ha ricevuto la Laurea honoris causa in "Marketing e mercati globali" da parte dell'Universita Bicocca ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Marotta Riceve Laurea