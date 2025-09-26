Giuramenti talk e consegna di medaglie d' oro | al via la 16esima Giornata del medico e dell’odontoiatra
Domenica 28 settembre, nella cornice del Grand Hotel di Rimini, a partire dalle 9.30, si svolgerà la 16esima Giornata del medico e dell’odontoiatra, annuale cerimonia organizzata dall’Ordine dei Medici di Rimini con la partecipazione delle Autorità cittadine.Abbonati alla sezione di inchieste. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
