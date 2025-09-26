Giulio Scarpati presenta il docufilm Le stanze di Verdi al Cinema Sivori

Genovatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulio Scarpati è il protagonista del film “Le stanze di Verdi”, che presenta sabato 27 settembre, alle ore 18.30, al cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r. Genova, tel. 010583261 oppure 0105532054) insieme al coprotagonista Marco Corradi e al produttore Giorgio Leopardi. L’incontro è moderato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giulio - scarpati

Giulio Scarpati: “Avevo pregiudizi su Lino Banfi, poi è diventato come un padre”

“Ero perplesso quando ho visto Lino Banfi a Un medico in famiglia. Venivo dal teatro d’autore. Lui era pop, ecco il pregiudizio scemo”: lo rivela Giulio Scarpati

Giulio Scarpati, che fine ha fatto Lele di "Un medico in famiglia": cosa fa e dove vive oggi

giulio scarpati presenta docufilmGiulio Scarpati presenta il film Le stanze di Verdi - Giulio Scarpati è il protagonista del film Le stanze di Verdi, che presenta sabato 27 settembre 2025, alle ore 18. Si legge su mentelocale.it

giulio scarpati presenta docufilmDocufilm Le stanze di Verdi, giovedì prima nazionale a Piacenza - 30 alla Multisala The Screen, la prima nazionale del docufilm "Le stanze di Verdi", progetto cinematografico a cura di Pupi Avati. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giulio Scarpati Presenta Docufilm