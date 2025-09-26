Giulio Scarpati presenta il docufilm Le stanze di Verdi al Cinema Sivori

Giulio Scarpati è il protagonista del film “Le stanze di Verdi”, che presenta sabato 27 settembre, alle ore 18.30, al cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r. Genova, tel. 010583261 oppure 0105532054) insieme al coprotagonista Marco Corradi e al produttore Giorgio Leopardi. L’incontro è moderato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it