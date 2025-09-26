Giulio Scarpati presenta il docufilm Le stanze di Verdi al Cinema Sivori
Giulio Scarpati è il protagonista del film “Le stanze di Verdi”, che presenta sabato 27 settembre, alle ore 18.30, al cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r. Genova, tel. 010583261 oppure 0105532054) insieme al coprotagonista Marco Corradi e al produttore Giorgio Leopardi. L’incontro è moderato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: giulio - scarpati
Giulio Scarpati: “Avevo pregiudizi su Lino Banfi, poi è diventato come un padre”
“Ero perplesso quando ho visto Lino Banfi a Un medico in famiglia. Venivo dal teatro d’autore. Lui era pop, ecco il pregiudizio scemo”: lo rivela Giulio Scarpati
Giulio Scarpati, che fine ha fatto Lele di "Un medico in famiglia": cosa fa e dove vive oggi
Ancora una bella intervista a Giulio Scarpati - e #pupiavati sotto - di #matteoprati, che ringraziamo, su Libertà di oggi 25 settembre in occasione della primo giorno di anteprime oggi al The Screen Cinemas #piacenza ore 20,30 alla presenza dell'artista. #lesta - facebook.com Vai su Facebook
GIULIO SCARPATI - X Vai su X
Giulio Scarpati presenta il film Le stanze di Verdi - Giulio Scarpati è il protagonista del film Le stanze di Verdi, che presenta sabato 27 settembre 2025, alle ore 18. Si legge su mentelocale.it
Docufilm Le stanze di Verdi, giovedì prima nazionale a Piacenza - 30 alla Multisala The Screen, la prima nazionale del docufilm "Le stanze di Verdi", progetto cinematografico a cura di Pupi Avati. Segnala msn.com