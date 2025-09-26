Giulia Stabile vittima di body shaming sui social | Il mio corpo costantemente criticato siete maleducati

Giulia Stabile è stata vittima di bodyshaming sui social. La ballerina ed ex vincitrice di Amici è stata criticata per il suo corpo e ha voluto rispondere con un video pubblicato su Instagram: "È una cosa che non si fa, siete dei maleducati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

