Giubileo dei volontari l' appello dell' arcivescovo Renna | Essere uomini e donne di carità
"Al Signore in questo Giubileo chiederemo la grazia più grande: essere uomini e donne di carità. Sappiamo che la cosa più grande da chiedere a Dio è quella di non essere mai indifferenti, mai di sentirci impotenti di fronte alle sofferenze dell'anima. E il Signore conduce il nostro cuore ad una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: giubileo - volontari
Giubileo dei giovani, il racconto dei volontari dietro le quinte
Dietro le quinte del Giubileo dei Giovani: dentro il villaggio dei 4mila volontari a Tor Vergata
Anche i volontari di Teate Soccorso al Giubileo dei Giovani di Roma per garantire l'assistenza sanitaria
Celebrato a Messina il giubileo dei volontari di Protezione civile https://gazzettadelsud.it/?p=2104353 - facebook.com Vai su Facebook
Giubileo 2025: Catanzaro, incontro giovani tra fede, testimonianze e gioia nella basilica-santuario Madonna di Porto a Gimigliano - santuario “Madonna di Porto” a Gimigliano (Catanzaro) ad accogliere ieri il Giubileo dei giovani della diocesi di Catanzaro- Come scrive agensir.it
Verso Roma per il Giubileo dei giovani: 320 ragazzi della diocesi di Firenze in cammino con l’arcivescovo Gambelli - Saranno 320 i ragazzi della diocesi di Firenze, insieme ad una quindicina di sacerdoti e religiosi come accompagnatori, che parteciperanno dal 28 ... Scrive lanazione.it