Giubileo dei catechisti storie vissute di parrocchia
Numerose le esperienze di catechisti che dedicano tempo ed energie nelle parrocchie per l’iniziazione cristiana dei più piccoli. La testimonianza di una di loro. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giubileo, per i catechisti incontro a Roma il 26 e 27 settembre
Giubileo 2025, papa Leone istituirà nuovi catechisti durante la Messa a San Pietro
Roma si prepara al Giubileo dei catechisti: in arrivo 20 mila fedeli
Giubileo dei catechisti: la loro missione universale - Il direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma don Manrico Accoto: "Vorrei che i catechisti vivessero il Giubileo per rendersi conto della loro missione universale" ... Lo riporta interris.it
Celebrato il Giubileo dei Catechisti, il vescovo Raspanti: “Discernere per annunciare il Vangelo” - La comunità diocesana di Acireale ha vissuto un momento importante in occasione del Giubileo dei Catechisti. Riporta gazzettinonline.it