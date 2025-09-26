Giroud salta più di due metri a quasi 39 anni | il gol di testa al Brann meglio del record di Sotomayor

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giroud continua a stupire: l'attaccane del Lille è decisivo in Europa League con un colpo di testa “da record”, l'ex Milan salta più alto persino della misura che valse il record mondiale al cubano Sotomayor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giroud, a 38 anni, salta più di Sotomayor: il gol contro il Brann è stimato a 2 metri e mezzo d’altezza (Le Parisien)

