Giroud salta più di due metri a quasi 39 anni | il gol di testa al Brann meglio del record di Sotomayor

Giroud, a 38 anni, salta più di Sotomayor: il gol contro il Brann è stimato a 2 metri e mezzo d’altezza (Le Parisien)
