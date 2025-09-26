Giroud immenso! A 38 anni regala la vittoria al Lilla con un colpo di testa da fenomeno

Olivier Giroud continua a lasciare il segno anche a 38 anni. L’ex attaccante del Milan ha realizzato la sua terza rete stagionale regalando al Lilla la vittoria per 2-1 contro il Brann, nella prima giornata di Europa League. Entrato al 67’, l’attaccante francese ha deciso il match con un colpo di testa imperioso che ha fissato il risultato finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giroud immenso! A 38 anni regala la vittoria al Lilla con un colpo di testa da fenomeno

