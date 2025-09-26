. L’ex Milan ha trascinato il Lille alla vittoria in Europa League ‘età è solo un numero, ma i gol e i record sono reali e pesantissimi. A quasi 39 anni, che compirà il prossimo 30 settembre, Olivier Giroud continua a sfidare le leggi del tempo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giroud come Cristiano Ronaldo: gol a 2,50 metri per entrare nella storia