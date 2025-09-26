Giroud come Cristiano Ronaldo | gol a 2,50 metri per entrare nella storia

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’ex Milan ha trascinato il Lille alla vittoria in Europa League ‘età è solo un numero, ma i gol e i record sono reali e pesantissimi. A quasi 39 anni, che compirà il prossimo 30 settembre, Olivier Giroud continua a sfidare le leggi del tempo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

giroud come cristiano ronaldo gol a 250 metri per entrare nella storia

© Calcionews24.com - Giroud come Cristiano Ronaldo: gol a 2,50 metri per entrare nella storia

In questa notizia si parla di: giroud - cristiano

giroud cristiano ronaldo golGiroud, gol di testa con stacco alla Cristiano Ronaldo e il Lille vince: notte da record per l'ex attaccante del Milan - 1 in rimonta i norvegesi del Brann: il gol decisivo lo segna Olivier Giroud con uno stacco aereo impressionante. Si legge su eurosport.it

Giroud, un colpo di testa alla Cristiano Ronaldo per riscrivere la storia: l'ultimo baluardo del vero numero 9 - L'ex centravanti del Milan a segno in Europa League a pochi giorni dal 39° compleanno: è il marcatore francese più anziano nelle competizioni Uefa ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giroud Cristiano Ronaldo Gol