Giroud a 38 anni salta più di Sotomayor | il gol contro il Brann è stimato a 2 metri e mezzo d’altezza Le Parisien
A pochi giorni dal diventare 39enne, Olivier Giroud è il più vecchio marcatore francese nella storia dell’Europa League: ieri ha segnato il gol vittoria del 2-1 del Lille contro il Brann, all’80esimo minuto dopo essere subentrato dalla panchina. Giroud ha segnato in Europa League saltando 2 metri e mezzo. L’Equipe scrive: Ha segnato il suo terzo gol in cinque partite. È davvero la stella del Lille se se giudica il numero impressionante fi giornalisti che si affollano attorno a lui non appena lascia lo spogliatoio. Il miglior marcatore della Nazionale francese ha vissuto la prima ora di gioco da tifoso in panchina, reagendo ad ogni azione della sua squadra come un bambino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
