Girona ed Espanyol si affronteranno nella prima gara del programma del settimo turno di Liga spagnola, immediatamente susseguente all’infrasettimanale che è ancora in corso: un derby molto interessante e sentito, tra due squadre che hanno umori molto diversi. La squadra di Michel ha vissuto un inizio di stagione da incubo: solo 2 punti ottenuti e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Espanyol (venerdì 26 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Possibile pareggio a Montilivi