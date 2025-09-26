Girona – Espanyol | quanto siamo cambiati

2025-09-26 06:54:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: È Panyol arriva a Girona con la vittoria vinta la scorsa stagione molto presente in memoria. Una dura sconfitta che è stata un cambiamento di inflessione nella squadra di Perico. Oggi la situazione è molto diversa, con un Espanyol lanciato che cercherà di portare i tre punti di Montilivi al peggior Girona dell’era di Míchel. Come arriva Girona. Girona arriva al gioco dopo aver aggiunto un buon punto nella sua visita a San Mamés contro Athletic Club. I Gerundes iniziano una serie di due incontri di fila prima del loro hobby, dove dopo tre partite non hanno ancora graffiato alcun punto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Girona – Espanyol: quanto siamo cambiati

In questa notizia si parla di: girona - espanyol

Girona-Espanyol (venerdì 26 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby equilibrato e con gol a Montilivi?

Girona-Espanyol (venerdì 26 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby equilibrato e con gol a Montilivi?

FT. Girona 0—4 Levante FT. Madrid 2—0 Espanyol - facebook.com Vai su Facebook

MURIQI, PIRATA NELLA TEMPESTA L'Espanyol ha conquistato tre punti pesanti contro il Mallorca nel posticipo di Liga, vincendo 3-2 con un rigore trasformato da Kike Garcia a dieci minuti dal 90'. I catalani salgono al terzo posto in classifica, rimango - X Vai su X

Curiosità sul match: Girona vs Espanyol Barcellona - Il confronto tra Girona e Espanyol Barcellona ha visto ripetersi spesso il risultato di 2- Riporta news-sports.it

Pronostico Espanyol-Girona: un altro passo verso la salvezza - Girona è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Come scrive ilveggente.it