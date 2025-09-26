Torna domani in campo la Terza Categoria, con tutte le partite del girone A e l’anticipo del B tra Faenza Under 21 (nella foto Brajan Haxhiraj) e Sporting Lugo, entrambe nei piani nobili della classifica, anche lo scontro di maggior interesse è tra Villanova e Compagnia dell’Alberto, la prima guida con 6 punti (col Porto Corsini), la seconda insegue a 2 lunghezze ancora imbattuta. Nel girone A, invece, il giudice sportivo ha sciolto la riserva su Marradese-Giovecca della 1ª giornata: dal 3-3 sul campo a 3-0 a tavolino, per una sesta sostituzione degli ospiti. Così la Marradese si aggiunge al terzetto di testa formato da Camerlona, Atletico Lugo e Saline Romagna ed è in casa di quest’ultima che giocheranno Bini e compagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovecca ko a tavolino. Domani in campo tutto il girone A