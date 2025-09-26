Giovanni Leoni starà fuori per un anno | la diagnosi è una mazzata per il difensore del Liverpool

In conferenza stampa il tecnico dei Reds Arne Slot ha spiegato che il problema al legamento crociato di Giovanni Leoni è serissimo. Leoni sarà costretto a stare fuori per quasi un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arne Slot confirm Giovanni Leoni has a torn ACL and will be out “a year”. Federico Chiesa will replace him in Liverpool’s #UCL squad Arne Slot ha confermato che Leoni si è rotto il crociato e starà fuori “un anno”. Chiesa prende il suo posto in lista #Ch - X Vai su X

