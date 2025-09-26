Giovanna Trillini de I Marchigiani per Acquaroli | Siamo cittadini tra i cittadini la politica non è un mestiere per pochi
JESI – La campagna elettorale si avvicina alla chiusura e la capolista per il collegio di Ancona de I Marchigiani Per Acquaroli Giovanna Trillini commenta: «Non sono una politica e penso che questo possa fare la differenza. Non porto con me carriere da difendere o promesse già fatte. Porto invece.
Giovanna Trillini "sale in pedana" per Francesco Acquaroli. Sarà una della candidate alle prossime elezioni regionali
Giovanna Trillini: “Dietro l’atleta tasselli come scuola, famiglia e amicizia”
Giovanna Trillini, i perché di una scelta: «Acquaroli ha fatto un ottimo lavoro, metto a disposizione le mie competenze» (VIDEO)
Giovanna Trillini, candidata alle Regionali: «Acquaroli è un marchigiano vero» - Giovanna Trillini: dalla pedana del fioretto all'agone della competizione elettorale tra le fila della lista civica I marchigiani per Acquaroli.
Ex schermitrice Trillini candidata con Marchigiani per Acquaroli - Una delle più grandi fiorettiste della storia italiana, pluricampionessa olimpica, la jesina Giovanna Trillini, 55 anni, sarà candidata alle prossime elezioni regionali con la lista civica "I ...