Giovani volontaria lecchese lancia una raccolta fondi per costruire aule in un orfanotrofio ugandese

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio che ha cambiato la vita e la voglia di continuare ad aiutare anche a distanza. È questa la storia di Giulia Cogliati, 23enne lecchese che dopo aver fatto volontariato in Uganda ha deciso di lanciare una raccolta fondi per completare la costruzione di nuove aule scolastiche presso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - volontaria

Cerca Video su questo argomento: Giovani Volontaria Lecchese Lancia