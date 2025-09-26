Giovani e imprenditoria il bilancio dell' assessore Cannata | Puntiamo molto su Young Me offre grandi possibilità

Messinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I giovani devono essere protagonisti e lo abbiamo dimostrato in questi anni, rendendoli parte attiva di quelle che sono le policy che li coinvolgono". Parla con speranze per il futuro e ottimismo per i risultati già raggiunti Liana Cannata, assessore alle politiche giovanili che ha fatto un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - imprenditoria

Imprenditoria, allo studio un bando per i giovani che si trasferiscono a Ferrara

Giovani imprenditori molisani scommettono sull'agricoltura - Sostegno a giovani imprenditori che hanno deciso di puntare sull'agricoltura e avviare nuove attività. Scrive ansa.it

Premio Giovani imprenditori - Sarà il tema "Imprenditoria e Leadership" il fulcro della XVIII edizione del Premio Giovani Imprenditori, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, che si terrà giovedì 17 aprile alle 17 nei ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Imprenditoria Bilancio Assessore