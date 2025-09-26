Giovane volontaria lecchese lancia una raccolta fondi per costruire aule in un orfanotrofio ugandese
Un viaggio che ha cambiato la vita e la voglia di continuare ad aiutare anche a distanza. È questa la storia di Giulia Cogliati, 23enne lecchese che dopo aver fatto volontariato in Uganda ha deciso di lanciare una raccolta fondi per completare la costruzione di nuove aule scolastiche presso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
