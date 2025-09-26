Giovane volontaria lecchese lancia una raccolta fondi per costruire aule in un orfanotrofio ugandese

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio che ha cambiato la vita e la voglia di continuare ad aiutare anche a distanza. È questa la storia di Giulia Cogliati, 23enne lecchese che dopo aver fatto volontariato in Uganda ha deciso di lanciare una raccolta fondi per completare la costruzione di nuove aule scolastiche presso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - volontaria

Aggredita durante il soccorso. Giovane volontaria ricoverata: "Ho avuto molta paura"

giovane volontaria lecchese lanciaGiovani volontaria lecchese lancia una raccolta fondi per costruire aule in un orfanotrofio ugandese - Giulia Cogliati ha vissuto l'esperienza del volontariato a settembre e ora vuole aiutare i bambini di "Hope for Aids Orphans Charity" ad avere una scuola completa ... Secondo leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Volontaria Lecchese Lancia