Giovane dottoressa stroncata da malore Morta per non lasciare i suoi pazienti senza cure
A Dorgali, in Sardegna, Maddalena Carta, 38 anni, era l’unico medico di famiglia. È rimasta in studio fino all’ultimo. Quando ha chiamato i soccorsi era troppo tardi. La denuncia della Fnomceo: “Sovraccarichi di lavoro inaccettabili, è una morte sul lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
