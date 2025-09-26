giovane dottoressa stroncata da malore morta per non lasciare i suoi pazienti senza cure

A Dorgali, in Sardegna, Maddalena Carta, 38 anni, era l’unico medico di famiglia. È rimasta in studio fino all’ultimo. Quando ha chiamato i soccorsi era troppo tardi. La denuncia della Fnomceo: “Sovraccarichi di lavoro inaccettabili, è una morte sul lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

