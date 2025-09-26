Giovane dottoressa morta i colleghi | vittima del lavoro Ha trascurato il malessere per assistere i pazienti

Nuoro, 26 settembre 2025 – “Siamo dinanzi all’ennesima, inaccettabile morte sul lavoro”. Con queste parole dure, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Fnomceo, Filippo Anelli, commenta la morte di Maddalena Carta, medico di famiglia di 38 anni, che assisteva circa 1800 pazienti a Dorgali, comune in provincia di Nuoro. La dottoressa sarebbe deceduta dopo aver trascurato un malessere, probabilmente per non lasciare da soli i suoi assistiti vista l’assenza per malattia degli altri due medici di famiglia dell’area. “La giovane collega – afferma Anelli – è rimasta l’unico medico di medicina generale a presidiare una comunità di 5000 assistiti, i suoi e quelli di due colleghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

