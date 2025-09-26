Giovane 22enne creduto morto si presenta al suo funerale | Quello nella bara non sono io

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assurda vicenda in Argentina dove la fretta delle autorità per dare un nome alla vittima di un investimento stradale e la poca accortezza dei parenti ha innescato un'errata e maldestra attribuzione di identità. "Molti erano spaventati, altri urlavano e piangevano. La verità è che eravamo tutti sbalorditi", ha raccontato una vicina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - 22enne

Treviso, 22enne fugge dal posto di blocco ma si schianta e muore: il patrigno trovato senza vita in casa. Il messaggio scritto e il rapporto con il giovane

giovane 22enne creduto mortoGiovane 22enne creduto morto si presenta al suo funerale: “Quello nella bara non sono io” - L'assurda vicenda in Argentina dove la fretta delle autorità per dare un nome alla vittima di un investimento stradale e la poca accortezza dei parenti ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane 22enne Creduto Morto