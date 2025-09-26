Giornate Europee del Patrimonio | aperture e iniziative in Toscana

Tornano sabato 27 e domenica 28 settembre le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa dedicata quest’anno a “Architetture: l’arte di costruire”, con aperture straordinarie, visite guidate e iniziative nei musei e nei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Il prossimo weekend, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, siete tutti invitati a un viaggio nel tempo tra architettura, arte e storia in compagnia di Borgo Valbelluna Safe Walking APS, Gruppo Teatrale Zumellese e Valentina Pilotti guida turistica!

Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire".

Giornate Europee del Patrimonio 2025 Napoli e Campania, elenco siti aperti ed eventi - Sabato 27 e domenica 28 settembre l'Italia parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l'iniziativa culturale più diffusa e condivisa a livello continentale.

Giornate Europee del Patrimonio: le aperture straordinarie in Toscana - La più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa dedicata quest'anno a "Architetture: l'arte di costruire"