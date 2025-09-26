Giornate Europee del Patrimonio 27 e 28 settembre 2025 | le iniziative della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Lo scopo dell’iniziativa è quello di valorizzare il patrimonio culturale, coinvolgere i cittadini nella sua conoscenza e tutela, e incoraggiare la sua trasmissione alle nuove generazioni. Durante le due giornate si terranno visite guidate, aperture straordinarie, convegni e numerose altre iniziative, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Zon.it
