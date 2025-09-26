Giornate Europee del Patrimonio 2025 centinaia di appuntamenti in tutta Italia

Milano, 26 settembre 2025 – Tutto pronto per un fine settimana all’insegna dell’arte, della cultura e, soprattutto dell’architettura. Già, perché sabato 27 e domenica 28 settembre l’Italia parteciperà, insieme agli altri Stati europei, alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più grande manifestazione culturale del continente. L’iniziativa è promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, e in Italia viene coordinata dal Ministero della Cultura. Ma scopriamo di più sull’edizione di quest’anno. Giornate Europee del Patrimonio: via all’edizione 2025. Il tema scelto per il 2025 è “Architetture: l’arte di costruire”, traduzione italiana dello slogan europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornate Europee del Patrimonio 2025, centinaia di appuntamenti in tutta Italia

