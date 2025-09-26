Giornate Europee del Patrimonio 2025 a Milano e in Lombardia | visite serali a 1 euro nei musei

Milano, 26 settembre 2025 - Tornano le Giornate Europee del Patrimonio (Gep) tra visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale e su tutta la Lombardia. L’edizione 2025 ha come tema “Architetture: l’arte di costruire”, declinazione italiana del tema europeo sull’ Architectural Heritage, un invito a riflettere sul valore delle architetture come finestre sul passato e porte verso il futuro. Nate nel 1991 grazie al Consiglio d’Europa e alla Commissione Europea, in Italia le Gep sono coordinate dal Ministero della Cultura e coinvolgono centinaia di luoghi, dai musei statali alle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornate Europee del Patrimonio 2025 a Milano e in Lombardia: visite serali a 1 euro nei musei

