Giornate Europee Del Patrimonio 2025 a Lucera presentazione di un libro e il ricordo di San Francesco Antonio Fasani
L’Archeoclub d’Italia APS – Sede di Lucera ‘Minerva’, nell’ambito delle celebrazioni per Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025 e in occasione delle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2025’ organizzano la presentazione del volume: ‘Il convento del Santissimo Salvatore di Lucera e Giovanni da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Il prossimo weekend, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, siete tutti invitati a un viaggio nel tempo tra architettura, arte e storia in compagnia di Borgo Valbelluna Safe Walking APS, Gruppo Teatrale Zumellese e Valentina Pilotti guida turistica! - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". $ANSA ansa.it/canale_viaggi/… - X Vai su X
Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’Area Archeologica di Nervia e i Balzi Rossi aprono le loro porte - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2025, la più grande manifestazione culturale d’Europa coordinata dal Ministero della Cultura, la Direzione regionale Musei nazionali Liguria ... Scrive rivieratime.news
Giornate Europee del Patrimonio, all’Archivio di Stato l’Architettura in Irpinia tra Ottocento e Novecento - E’ dedicata alle Immagini dell’architettura in Irpinia tra l’800 e il 900 la mostra promossa dall’Archivio di Stato in occasione dell’apertura straordinaria di sabato 27 ... Riporta corriereirpinia.it