Bologna, 26 settembre 2025 - Per le Giornate Europee del Patrimonio 2025, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre sono in programma a Bologna numerosi appuntamenti. La manifestazione è coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, che, ogni anno, attraverso aperture straordinarie, visite speciali, convegni e tante altre iniziative, promuove le bellezze culturali del nostro Paese. Il tema dell'edizione 2025 è "Architetture: l'arte di costruire". Anche Bologna offrirà ai visitatori un ampio ventaglio di appuntamenti tra musei, siti storici e naturalistici. Il programma delle iniziative sul portale del Ministero della Cultura, con gli orari e tutte le informazioni per partecipare, è costantemente aggiornato a cura dei luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate europee del patrimonio 2025 a Bologna: gli eventi. Gratis? Non tutti