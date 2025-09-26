giornata paralimpica toscana al palasclavo con 750 studenti

Quindici discipline, da guardare e da provare, insieme a tecnici qualificati. Per appassionarsi, magari, e diventare i campioni di domani. Ma, soprattutto, per dimostrare che "la disabilità è una caratteristica e non un limite". Il PalaSclavo, giovedì prossimo, ospiterà la Giornata paralimpica Toscana. Una mattinata nel segno dell’inclusività, dedicata ai giovani – presenti 750 ragazzi, dalla quarta elementare alle superiori – e le associazioni del terzo settore. "Vogliamo dimostrare alle persone con disabilità che possono praticare sport, – spiega Simone Marradi, delegato Cip Siena –, permettere alle società sportive, speriamo, di trovare nuovi atleti, far sì che i ragazzi delle scuole non vedano la disabilità come un limite, in modo che da adulti possano avere una visione più ampia di quella della nostra generazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

