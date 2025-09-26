Giornata nazionale del Sì per la donazione | volontari Aido a Porto Bolaro

I volontari del Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ Aido– Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, presieduto da Nicola Pavone, hanno organizzato, in occasione della Giornata nazionale del Si per la donazione, nei giorni di sabato 27 settembre e domenica 28. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it