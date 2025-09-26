Giornata Mondiale della Contraccezione – 26 settembre

Il 26 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Contraccezione La Giornata Mondiale della Contraccezione è un'iniziativa lanciata nel 2007 per sensibilizzare l'opinione pubblica e, in particolare, i giovani sull'importanza di una pianificazione familiare consapevole.

Giornata contraccezione, ogni giorno un caso di sifilide - A Milano si registra un caso al giorno di sifilide e l'Hiv, nei giovani tra i 14 e i 24 anni, è la seconda infezione più diffusa.